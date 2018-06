EU-hoofdonderhandelaar: "Brits noodplan over Ierland roept meer vragen op dan het antwoorden geeft" TT

08 juni 2018

18u11

Bron: Belga 3 Het Britse "noodplan" om vrij verkeer van personen en goederen aan de Ierse grens te verzekeren als Londen en Brussel na de brexit en de overgangsperiode toch geen akkoord vinden over de Brits-Europese relaties, biedt onvoldoende antwoorden. Dat heeft EU-onderhandelaar Michel Barnier gezegd tijdens een persconferentie in Brussel.

De Britse regering stelde gisteren het plan voor, dat niet langer dan een jaar zou mogen duren en dus eind december 2021 zou moeten aflopen. Het zou enkel gelden als een laatste reddingsmiddel.

"Om heel eerlijk te zijn, het plan roept meer vragen op dan het antwoorden geeft", zei Barnier vandaag over het Britse voorstel. Zo gaat het noodplan enkel over de Ierse situatie en zal het niet kunnen worden uitgerold in het volledige Verenigd Koninkrijk. De EU-onderhandelaar benadrukt wel dat hij het voorstel niet afschiet, maar dat de EU een permanente oplossing wil voor het grensprobleem.

Uitzonderlijk voorstel

Hij stelde dat de Europese Unie eerder al een "uitzonderlijk voorstel" had gedaan aan het Verenigd Koninkrijk om het probleem op te lossen door Noord-Ierland in de douane-unie te houden. Het Verenigd Koninkrijk is altijd terughoudend geweest over dat voorstel, omdat het zou betekenen dat er een handelsbarrière komt tussen Noord-Ierland en de rest van het land.

Barnier herinnerde Londen er vandaag nog aan dat het niet alle voordelen zal kunnen blijven behouden na zijn vertrek uit de Europese Unie. "Tot vandaag staat in alle Britse documenten die we krijgen en die ik met aandacht lees, de vraag tot status quo, tot een vorm van continuïteit, die redelijk paradoxaal is aangezien het land zelf gekozen heeft om de EU te verlaten", aldus Barnier. Hij voegde toe dat hij zich "niet zal laten imponeren" door zij die de verantwoordelijkheid van de gevolgen van de Britse beslissingen in de schoenen van de EU willen schuiven.

Gisteren benadrukte de Britse regering nog eens dat ze ervan overtuigd is dat het noodplan een theoretische oefening is, omdat Londen en Brussel het eens zullen geraken en het plan dus nooit geactiveerd zal moeten worden.

