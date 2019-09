EU-hoofdonderhandelaar Barnier "niet optimistisch" over kans op brexitakkoord ttr

01 september 2019

16u05

Bron: belga 2 buitenland In een tribune in de krant The Sunday Telegraph toont de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier zich "niet optimistisch" over de kans dat het Verenigd Koninkrijk alsnog met een akkoord over de boedelscheiding uit de Europese Unie vertrekt. Hij bevestigde er nogmaals dat de Europeanen niet willen raken aan het akkoord dat op tafel ligt.

In de krant hamert Barnier erop dat de EU in de huidige stand van zaken absoluut vasthoudt aan de vangnetoplossing die is uitgewerkt voor het Ierse eiland. Die 'backstop' moet garanderen dat de Europeanen douanecontroles kunnen uitvoeren zonder dat er opnieuw fysieke grenscontroles moeten ingevoerd worden op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat tot het VK behoort.

De Britse premier Boris Johnson, die eind juli de macht overnam van Theresa May, wil niet van die 'backstop' weten, omdat de formule het hele VK in de Europese douane-unie houdt tot er een alternatief is gevonden. Dat verhindert de Britten dan weer om eigen handelsakkoorden te sluiten. Johnson wil zijn land tegen 31 oktober uit de EU halen, met of zonder akkoord.

Onderhandelingen

"De backstop weerspiegelt de maximale flexibiliteit die de EU kan aanbieden aan een niet-lidstaat", zo schrijft Barnier in de Sunday Telegraph. "Ik ben niet optimistisch over de mogelijkheid om een no deal scenario te vermijden, maar ik blijf vastberaden om alle pistes te onderzoeken die de Britse regering zal presenteren en stroken met het terugtrekkingsakkoord", voegde hij toe.

Barnier stipt ook aan dat de onderhandelingen over een alternatief voor de backstop eigenlijk maar zouden kunnen beginnen na de ratificatie van het akkoord over de boedelscheiding, wanneer beide partijen over de toekomstige relaties gaan onderhandelen. Het akkoord, dat May met de EU sloot, is reeds driemaal verworpen in het Britse parlement, maar daar sprak een meerderheid zich ook uit tegen een vertrek zonder akkoord.