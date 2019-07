EU-Hof verwerpt juridische procedure Carles Puigdemont om Europarlementslid te worden ADN TT

01 juli 2019

17u02

Bron: Belga 1 Het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Hof van Justitie, heeft de procedure verworpen die Carles Puigdemont en Antoni Comin hadden opgestart om zich vanaf morgen alsnog Europees Parlementslid te mogen noemen. De twee Catalaanse politici mogen van de Spaanse autoriteiten niet zetelen omdat ze geen trouw hebben gezworen aan de Spaanse grondwet.

Morgen komen de 751 leden van het Europees Parlement in Straatsburg bijeen voor de openingszitting van de nieuwe legislatuur. Voormalig Catalaans minister-president Puigdemont en oud-minister Comin zullen daar niet bij zijn. Het Gerecht in Luxemburg heeft deze avond geoordeeld dat het Europees Parlement niet verplicht kan worden hen de mogelijkheid te bieden hun zetel op te nemen.

Na de Europese verkiezingen moeten de autoriteiten van de 28 lidstaten aan het Europees Parlement meedelen wie verkozen is. In Spanje wordt van die kandidaat-Europarlementsleden verwacht dat ze getrouwheid zweren aan de Spaanse grondwet, pas daarna kunnen hun namen worden doorgegeven. Puigdemont en Comin, die in België in ballingschap leven, hebben die getrouwheidsgelofte voor een notaris in Brussel afgelegd, maar daardoor zagen ze hun mandaat als leden van het Europees Parlement door de vingers glippen. Er werd van hen namelijk verwacht dat ze in hoogsteigen persoon naar Spanje kwamen, maar als ze voet op Spaanse bodem zetten riskeren ze nog steeds te worden opgepakt.

Democratische verkiezingen

Puigdemont en Comin startten voor het Europees Hof een procedure op om alsnog te kunnen deelnemen aan de openingszitting van het parlement in Straatsburg. Ze hebben dan wel de procedure niet nageleefd die de Spaanse autoriteiten hebben voorgeschreven, maar met hun lijst sleepten ze tijdens democratische verkiezingen wel twee zetels in de wacht, wierpen ze op. De voorzitter van het Gerecht van de EU heeft nu echter geoordeeld dat Europa zich niet kan moeien met de nationale procedures. Het staat Spanje met andere woorden vrij zo’n eed van getrouwheid te eisen. Het Europees Parlement kan bijgevolg niet verplicht worden Puigdemont en Comin plaats te laten nemen in het halfrond. De twee kunnen tegen de beslissing nog wel beroep aantekenen bij het Hof van Justitie.

Ook de vroegere Catalaanse vice-ministerpresident Oriol Junqueras zal zijn zetel als Europees Parlementslid niet kunnen opnemen. Hij behoort tot een andere partij dan Puigdemont en Comin en kreeg van het Spaanse Hooggerechtshof geen toelating om de gevangenis te verlaten om de eed af te leggen als Europarlementslid.

Naar aanleiding van de openingszitting van het parlement, die morgen om 10 uur van start gaat, wordt in Straatsburg een steunbetoging voor de Catalaanse politici verwacht.