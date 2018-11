EU-Hof verwerpt beroep van Marine Le Pen in zaak rond loon bodyguard: ze moet meer dan 40.000 euro terugbetalen ADN

28 november 2018

12u53

Bron: Belga 0 Het Europees Hof van Justitie verwerpt het beroep dat oud-Europarlementslid Marine Le Pen had aangetekend tegen de beslissing van het parlement om meer dan 40.000 euro onterecht uitbetaald loon terug te eisen. De voorzitster van het uiterst rechtse Rassemblement National (ex-FN) had haar lijfwacht Thierry Légier drie maanden lang als assistent op haar loonlijst gezet.

De beslissing van het parlement, die dateert van begin dit jaar, werd genomen na een onderzoek door het Europees antifraudebureau OLAF. Le Pen, die tussen 2009 en 2017 in het Europees Parlement zetelde, had in 2011 een van haar lijfwachten in dienst genomen als assistent. Het ging echter om een fictieve tewerkstelling, oordeelde OLAF.

Het Hof onderzocht het beroep dat Le Pen tegen de beslissing had aangetekend, maar oordeelde vandaag dat ze "geen bewijzen" kan aandragen om te tonen dat ze recht in haar schoenen staat en dat ze haar argumentatie ook niet juridisch kan onderbouwen. Ze moet daarom wel degelijk de 41.554 euro die ze aan Légier betaald heeft, terugstorten in de kas van het Europees Parlement.

Tegen Le Pen en haar partij zijn verschillende onderzoeken geopend naar de fictieve tewerkstelling van getrouwen. De zaak rond Thierry Légier is er maar één van.