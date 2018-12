EU-hof: “Verenigd Koninkrijk mag brexitbeslissing unilateraal terugdraaien” SVM

10 december 2018

09u24

Bron: Belga 0 Het Verenigd Koninkrijk mag unilateraal de beslissing om de Europese Unie te verlaten opnieuw intrekken. Dat zegt het EU-hof in een nieuw arrest. De beslissing heeft geen onmiddellijke impact, maar kan in een later stadium belangrijk blijken.

De rechters aan het Hof bogen zich over de vraag van een aantal Schotse politici of het VK behalve een ‘deal’ of een ‘no deal’ ook de optie heeft om het hele proces te annuleren en gewoon EU-lid te blijven. Dat kan wel degelijk, besliste het Hof nu.

Eén dag voor de belangrijke stemming in het Lagerhuis over het brexit-akkoord biedt het arrest het voordeel van de duidelijkheid. Als dat akkoord zoals verwacht verworpen zal worden, kan het scenario op tafel komen om het hele brexitproces te annuleren. De Britse politici weten dan nu dat ze de andere EU-landen niet hoeven te raadplegen om die beslissing te nemen.

Volgens het Europees Hof van Justitie blijft het land in dat geval onveranderd lid van de Europese Unie. De praktische uitvoering moet dan wel binnen het eigen grondwettelijke kader geregeld worden.