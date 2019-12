EU-hof: Spanje had verkozen Catalaanse leider moeten vrijlaten SPS

19 december 2019

11u29

De gedetineerde oud-vicepremier van de Catalaanse regering Oriol Junqueras had recht op immuniteit vanwege zijn verkiezing in mei als lid van het Europees Parlement. Hij had daarom moeten worden vrijgelaten om zijn zetel in Straatsburg als Europarlementariër in te kunnen nemen. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald.

De politicus mocht van de Spaanse autoriteiten de gevangenis niet verlaten. Het hof oordeelt dat Spanje het EU-parlement hiervoor om opheffing van zijn immuniteit had moeten vragen. Dat is niet gebeurd, en daarom had hij moeten worden vrijgelaten om naar Straatsburg te kunnen reizen.

Oriol Junqueras zit sinds ruim twee jaar in de cel vanwege zijn rol in de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Hij werd in oktober tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

De uitspraak van het EU-hof is een opsteker voor de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Zijn partij stelt dat hij nu onmiddellijk vrij moet komen.

Puigdemont

De beslissing heeft ook gevolgen voor de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en ex-minister Toni Comin. Beiden zijn immers, net als Junqueras, verkozen in het Europees parlement, en moeten dus meteen hun zetel kunnen opnemen. “Wij hadden voor Carles Puigdemont ook een zaak lopen bij het EU-Hof, tegen het Europees Parlement dat hem de toegang ontzegde. Ik kan me niet inbeelden dat het parlement na dit arrest nog langer zou weigeren dat meneer Puigdemont zijn zetel zou opnemen”, zegt meester Simon Bekaert, advocaat van Carles Puigdemont.

De procedure rond de Spaanse Europese aanhoudingsbevelen voor de Brusselse raadkamer moet nu ook geschorst worden, aldus meester Bekaert: “Zolang Carles Puigdemont en Toni Comin de parlementaire immuniteit genieten, mogen ze niet overgeleverd worden. Spanje moet nu eerst aan het Europees Parlement vragen om die onschendbaarheid op te heffen. Het zal de plenaire vergadering van het EU-parlement zijn die daarover zal moeten beslissen, na een aanbeveling van de commissie Juridische Zaken. Maar zelfs als het zover zou komen, zullen we voor de raadkamer nog steeds onze argumenten ten gronde kunnen ontwikkelen.”