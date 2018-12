EU-Hof beslist één dag voor stemming over brexitdeal of Verenigd Koninkrijk brexit eenzijdig kan annuleren AW

06 december 2018

13u05

Bron: Belga 1 Het Europees Hof van Justitie doet maandag 10 december een uitspraak over de vraag of het Verenigd Koninkrijk eenzijdig kan beslissen de brexit stop te zetten en in de Europese Unie te blijven. Dat maakte de rechtbank op Twitter bekend. De uitspraak valt daarmee één dag voordat er in het Britse parlement gestemd wordt over de brexitdeal.

Een achttal Schotse politici wil weten of het VK ook de optie heeft om het hele proces te annuleren en gewoon EU-lid te blijven. Dat zou dan een derde optie zijn naast een ‘deal’ of een ‘no deal’.



De Schotten vinden dat de Britse parlementsleden op de hoogte moeten zijn van alle mogelijke opties wanneer er over de brexit gestemd wordt. De rechtbank in Schotland die de uitspraak zal moeten doen, heeft de vraag doorgespeeld naar het Europees Hof in Luxemburg.

Eenzijdig intrekken is mogelijk

Enkele dagen geleden had de advocaat-generaal van het Europees Hof, Campos Sanchez-Bordona, in zijn advies al geoordeeld dat het Verenigd Koninkrijk het inroepen van artikel 50 eenzijdig kan intrekken. Een unanieme goedkeuring van de andere EU-landen is daarvoor niet nodig. Daarmee zou een land immers "tegen zijn wil" gedwongen kunnen worden om de EU te verlaten. Zo luidt de redenering. Het advies van de advocaat-generaal wordt doorgaans door het Hof gevolgd.

#Brexit - Case C-621/18 Wightman - AG Campos Sánchez-Bordona: Article 50 TFEU notification of the intention to withdraw from the EU can be revoked unilaterally under certain conditions https://t.co/NejvGoJJVi EU Court of Justice(@ EUCourtPress) link

Theoretische discussie

De discussie is in de eerste plaats theoretisch. Tot zover heeft de Britse overheid niet de intentie om de brexit stop te zetten. Zonder plotwendingen stapt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 wel degelijk uit de EU.

Eén dag na het verdict van het Europees Hof in Luxemburg wordt in Londen gestemd over het 585 pagina's tellende echtscheidingsakkoord en over een politieke verklaring rond de toekomstige relaties tussen de EU en Groot-Brittannië. De stemming belooft erg moeilijk te worden voor de Britse regeringsleider Theresa May.