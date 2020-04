EU gooit 15 miljard euro in de strijd voor meest kwetsbare landen ttr

07 april 2020

16u46

Bron: belga 2 De Europese Unie trekt 15 miljard euro uit voor de strijd tegen de coronapandemie in Afrika en andere partnerlanden in de wereld, zo heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd.

"Afrika zou binnen enkele weken met dezelfde problemen geconfronteerd kunnen worden als wij. Ze hebben onze hulp nodig om de verspreiding van het virus te vertragen, net zoals wij hulp nodig hadden. Het is in ons belang dat de strijd over de hele wereld succesvol wordt", zei von der Leyen in een videoboodschap.

Met het Europese geld kunnen de partnerlanden hun gezondheidssector versterken, en maatregelen nemen om hun economie te versterken, aldus von der Leyen. Daarbovenop komen ook nog hulpbedragen die de lidstaten zelf vrijmaken.

Morgen staat een videoconferentie van de Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking op de agenda.

