EU geeft Spanje vanwege Gibraltar vetorecht over brexit-overeenkomst Redactie

22 maart 2018

21u24

Bron: Business Insider 0 De Europese Unie gaat Groot-Brittannië waarschuwen dat Spanje het recht heeft zijn veto te stellen tegen de uiteindelijke brexit-deal als Spanje niet tevreden zou zijn met de oplossing voor Gibraltar. Dat staat in onderhandelingsrichtlijnen die morgen worden gepubliceerd, maar al zijn gelekt naar Business Insider.

Die richtlijnen moeten de volgende fase van de brexit-onderhandelingen in goede banen leiden. Tijdens de onderhandelingen worden de banden tussen de Britten en de EU na de overgangsperiode van 20 maanden besproken.

Ierse grens en Gibraltar

Het document begint met een paragraaf over twee belangrijke knelpunten die nog niet zijn opgelost: de Ierse grens en Gibraltar.

Daarin staat dat er dan wel een overeenkomst is over de Britse terugtrekking uit de EU, maar dat het hele terugtrekkingsakkoord pas getekend wordt als deze geschilpunten zijn opgelost. In de formulering van de Britse premier Theresa May zelf stelt het EU-onderhandelingsdocument ook dat "niks is overeengekomen totdat alles is overeengekomen."

Dreigement Spanje

De EU heeft de paragraaf deze week toegevoegd aan het document nadat Spanje had gedreigd het terugtrekkingsakkoord dat bij de Europese top wordt getekend te blokkeren, zegt een hooggeplaatste bron in Brussel tegen Business Insider.

Gibraltar – een stuk land aan de zuidkust van Spanje waar zo’n 30.000 mensen wonen – is Brits overzees gebied. Spanje heeft de hoop opgegeven de controle terug te krijgen over het gebied dat aan het begin van de 18de eeuw verloren werd aan Brits-Nederlandse troepen. Maar de Spaanse regering zei deze week tegen Brussel dat het vetorecht wil over welke deal dan ook die Gibraltar in de interne markt en de douane-unie houdt nadat de brexit formeel een feit is in maart 2019.

De Britse regering zal nu bilateraal overleg aan moeten gaan met Madrid om een bevredigend compromis te vinden en de brexit-onderhandelingen verder te kunnen laten gaan.

De Europese Unie zal premier Theresa May ook zeggen dat ze slechts drie maanden heeft om met een werkbare oplossing te komen voor de Ierse grens, meldt The Times.