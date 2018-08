EU: "Gaza en Israël gevaarlijk dicht bij een nieuw conflict" TTR

10 augustus 2018

19u50

Bron: Belga 0 Gaza en Israël bevinden zich "gevaarlijk dicht" bij een nieuw conflict na de recente gevechten. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) in een persbericht. De EU roept op om het leven van de burgers niet verder in gevaar te brengen.

"De escalatie van het geweld heeft Gaza en Israël gevaarlijk dicht in de buurt van een nieuw conflict gebracht", klinkt het. "De eerste prioriteit is nu de de-escalatie en het niet verder in gevaar brengen van het leven van de inwoners."

Vandaag nog werden volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid op de Gazastrook twee Palestijnen tijdens protesten gedood door Israëlische kogels. Nochtans was er gisteren een bestand afgekondigd op de Gazastrook, na een opflakkering van het geweld eergisteren en gisteren. Het was geleden van de oorlog in 2014 dat de spanningen nog zo hoog opliepen.

"Onaanvaardbaar"

In de verklaring veroordeelt EDEO het geweld van beide kanten. Zo noemt de dienst de raketlanceringen vanop de Gazastrook naar het zuiden van Israël "onaanvaardbaar", net als de "andere gewelddadige acties en provocaties tegen Israël van Hamas en andere Palestijnse militante".

"Hoewel Israël het recht heeft om zich te verdedigen, wordt verwacht dat het er alles aan doet om zich terughoudend te tonen en om burgerslachtoffers in Gaza te vermijden", aldus de EU ook, die het "tragisch verlies" van een zwangere Palestijnse vrouw en haar kind betreurt.

De EU drukt tot slot haar steun uit voor de inspanningen van Egypte en de Verenigde Naties om de spanningen in Gaza te doen afnemen, en benadrukt dat ze de "intra-Palestijnse verzoening blijft steunen om Gaza en de Westelijke Jordaanoever samen te brengen onder één legitieme Palestijnse autoriteit".