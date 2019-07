EU gaat op zoek naar nieuwe directeur-generaal IMF PVZ

Bron: Belga, AFP 0 De 28 Europese lidstaten gaan op zoek naar een gezamenlijke kandidaat om Christine Lagarde op te volgen als directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat hebben de ministers van Financiën van de EU28 vandaag beslist. Concrete namen werden tijdens hun discussie niet genoemd, maar door zich aan de leeftijdslimiet van 65 jaar te willen houden, sluiten de ministers alvast uittredend voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi (71) uit.

Het IMF heeft een nieuwe topman of -vrouw nodig nu directeur-generaal Christine Lagarde voorgedragen is als toekomstig voorzitter van de ECB. Omdat het een ongeschreven regel is dat Europa de IMF-directeur mag leveren (en de Verenigde Staten de voorzitter van de Wereldbank), gaan de lidstaten van de Europese Unie op zoek naar een gezamenlijke kandidaat. Het is dus niet de bedoeling dat er zich meerdere Europese kandidaten aandienen, zei de Finse minister van Financiën Mika Lintilä dinsdag na afloop van een vergadering met zijn Europese collega's.

Lintilä, die de komende zes maanden de Ecofin-vergaderingen mag leiden, zei wel dat de EU zich voorneemt de voorwaarden te zullen respecteren die het IMF verbindt aan de voordracht van een nieuwe directeur-generaal. Zo mag die niet ouder dan 65 jaar zijn. De EU lijkt daarmee meteen uit te sluiten dat de huidige toplui van het IMF en de ECB gewoon van petje wisselen. ECB-voorzitter Mario Draghi is inmiddels 71.

Aan gegadigden om het IMF te leiden, is er geen gebrek. De Nederlandse oud-eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem wordt genoemd, net als de Bulgaarse voormalig Europees commissaris Kristalina Georgieva, die nu een topfunctie heeft bij de Wereldbank. Ook de gouverneur van de Britse centrale bank Mark Carney gaat over de tongen. Hij heeft behalve een Canadees ook een Brits en een Iers paspoort en beschikt zo dus over een internationaal profiel. Het is geen publiek geheim dat de voormalige Britse minister van Financiën George Osborne eveneens geïnteresseerd is, maar in zijn nadeel speelt dat het Verenigd Koninkrijk wellicht de Europese Unie verlaat.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire was deze week een van de eersten die zei dat opnieuw een Europeaan het IMF moet leiden, maar hij sluit uit dat hij dat zelf gaat doen. Ook de Franse ECB-directeur Benoît Coeuré zegt geen kandidaat te zijn. Dat doet dan weer aan Lagarde denken, die in 2011 maar bleef herhalen niet naar het IMF te willen verhuizen... tot ze voorgedragen werd.

De Europese financiënministers beslisten dinsdag overigens om Lagarde formeel aan te bevelen als ECB-voorzitter, nadat de Europese leiders haar vorige week al hadden genomineerd. Het is nu aan het Europees Parlement en de raad van bestuur van de ECB om een advies uit te brengen over de voordracht van de Française. In het parlement zal Lagarde eerst aan een hoorzitting in de commissie Economische en monetaire zaken onderworpen worden. Op basis van de adviezen zullen de Europese leiders Lagarde op hun top in oktober officieel benoemen. Haar mandaat gaat op 1 november in.