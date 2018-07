EU gaat niet in op Amerikaanse vraag om Iran te isoleren en "doet er alles aan" om nucleair akkoord met Iran te laten overleven sam

16 juli 2018

18u34

Bron: belga 0 De Europese Unie verwerpt de vraag van de Verenigde Staten om Iran economisch te isoleren. De EU neemt wel een juridisch instrument aan om Europese bedrijven die in Iran actief zijn te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Dat meldt Federica Mogherini, baas van de Europese diplomatie.

"We hebben een actualisering van het blokkeringsstatuut goedgekeurd en we nemen alle maatregelen om Iran in staat te stellen te profiteren van de economische opbrengsten als gevolg van de opheffing van de sancties", verklaart Mogherini na een vergadering met de buitenlandministers van de Europese lidstaten.

De Europese blokkeringswetgeving wordt op 6 augustus van kracht. Op die dag treedt het eerste luik van de Amerikaanse sancties in werking. Het tweede luik start op 4 november tijdens de tussentijdse verkiezingen in de VS.

Amerikaanse sancties

De Europese regelgeving uit 1996 moet een antwoord bieden op Amerikaanse sancties, die van toepassing zijn op alle bedrijven en personen ter wereld. Heel wat grote Europese bedrijven, zoals oliegigant Total, hebben beslist om Iran te verlaten als ze niet vrijgesteld worden van de Amerikaanse sancties. Maar Washington wil niet weten van een uitzondering voor Europese bedrijven.

Federica Mogherini erkent dat "de oefening moeilijk is omdat het gewicht van de VS in de wereldeconomie niet te verwaarlozen is". "Ik weet niet of onze inspanningen zullen volstaan, maar we doen er alles aan om te vermijden dat het nucleair akkoord met Iran sterft", vervolgt ze.