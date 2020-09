EU erkent Loekasjenko niet als president Wit-Rusland NLA

24 september 2020

11u41

Bron: ANP 5 De Europese Unie erkent Aleksandr Loekasjenko niet als president van Wit-Rusland. Na “vervalste” presidentsverkiezingen is hij gisteren toch voor een nieuwe termijn beëdigd . Volgens de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, gaat Brussel haar “betrekkingen met Wit-Rusland tegen het licht houden”.

Na de verkiezingen van 9 augustus, waar Loekasjenko een royale overwinning haalde terwijl alles in de richting van de oppositie wees, verklaarde de EU al dat ze de uitslag niet erkent. “De zogenaamde 'inauguratie’ en het nieuwe mandaat dat Loekasjenko claimt, ontbeert iedere democratische legitimiteit”, aldus Borrell. De stembusgang was “vrij noch eerlijk” verlopen.

Het regime in Minsk moet onmiddellijk stoppen met het geweld tegen de oppositie, alle politieke gevangenen vrijlaten en nieuwe verkiezingen uitschrijven, onderstreept de EU-buitenlandchef.

Geheime beëdiging

Loekasjenko werd gisteren in het geheim beëdigd en nam zijn zesde mandaat op. Hij is al 26 jaar aan de macht in Wit-Rusland en wordt weleens als ‘de laatste dictator van Europa’ omschreven. "Die 'inauguratie' gaat rechtstreeks in tegen de wil van grote delen van de Wit-Russische bevolking", aldus Borrell. Dat blijkt volgens hem wel uit "de vele, ongekende en vreedzame protesten" tegen het regime.

Nederland liet ook al weten Loekasjenko niet als president te erkennen en de Wit-Russische ambassadeur daarvan te verwittigen.

De EU broedt al weken op sancties tegen Minsk, maar die worden tegengehouden door Cyprus. Op de EU-top van vandaag zou een knoop moeten worden doorgehakt, maar de top is een week uitgesteld.