EU en Servië sluiten akkoord over grensbewaking in strijd tegen illegale immigratie

19 november 2019

16u14

De Europese Unie en Servië hebben vandaag een akkoord over grensbewaking ondertekend. Daardoor zullen Europese grenswachters ingezet kunnen worden op Servisch grondgebied. De samenwerking moet de bestrijding van illegale immigratie en grensoverschrijdende misdaad in de regio efficiënter maken.

Het akkoord stelt het Europese grens- en kustwachtagentschap in staat om technische en operationele steun te verlenen aan Servië, om gemeenschappelijke operaties uit te voeren en om eigen teams te ontplooien in Servische regio's nabij de grens met de Europese Unie, mits toestemming van Belgrado.

De overeenkomst is ondertekend door eurocommissaris Dimitris Avramopoulos, de Finse binnenlandminister Maria Ohisalo en haar Servische ambtgenoot Nebojsa Stefanovic. Eerder sloten de Europeanen gelijkaardige akkoorden met Albanië en Montenegro. Zo zakte dit voorjaar voor het eerst een vijftigtal Europese grenswachters naar Albanië af om de lokale autoriteiten te helpen bij grenscontroles. Spoedig hopen de Europeanen ook met Noord-Macedonië en Bosnië en Herzegovina een overeenkomst af te ronden.

Westelijke Balkanlanden als Servië zijn nog geen lid van de Europese Unie. De versterkte samenwerking met deze landen op het vlak van grensbewaking is een uitloper van de vluchtelingencrisis van 2015, toen meer dan één miljoen mensen via deze route naar het westen van het continent trokken. Het verruimde actieterrein maakt deel uit van een breder initiatief om de slagkracht van de Europese grenswachters te versterken. Tegen 2027 moet het agentschap over een permanent korps van 10.000 medewerkers beschikken.