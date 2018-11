EU en NAVO roepen op tot de-escalatie in zee van Azov: “Basisregels voor internationale samenwerking geminacht” IB

26 november 2018

03u08

Bron: Belga 0 De EU en de Navo hebben opgeroepen tot een "de-escalatie" in de Zee van Azov, een onderdeel van de Zwarte Zee aan het Krim-schiereiland. Ze vroegen Rusland om "de vrije doortocht te herstellen" in de Straat van Kertsj, die de Zee van Azov met de rest van de Zwarte Zee verbindt.

"We verwachten van Rusland dat het de vrije doortocht herstelt in de Straat van Kertsj en we roepen alle partijen op om met de grootste terughoudendheid te handelen. Het resultaat moet een onmiddellijke de-escalatie van de situatie zijn", zegt de EU in een persbericht. De NAVO riep ook op "tot terughoudendheid en de-escalatie" via een woordvoerder.

Rusland kaapte zondag drie schepen van de Oekraïense marine, nadat het die eerst had beschoten. Daarbij zouden drie personen gewond zijn geraakt. Volgens Rusland schendden de schepen de Russische grens. Oekraïne ontkent dat.

“Minachting van basisregels voor internationale samenwerking”

De gebeurtenissen in de Zee van Azov tonen waar "minachting voor de basisregels voor internationale samenwerking" toe kan leiden, zegt de EU in een persbericht. Daarin merkt ze ook op dat de "bouw van de brug van Kertsj (door Rusland, nvdr) is gebeurd zonder instemming van Oekraïne en dat die (brug) een nieuwe schending vormt van de soevereiniteit en territoriale integriteit" van het land. "De EU erkent de illegale annexatie van de Krim door Rusland niet en zal die niet erkennen."

De NAVO verklaarde dat ze "de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne volledig ondersteunt, ook het recht om te varen in zijn territoriale wateren". "We roepen Rusland op om de onbelemmerde toegang te garanderen tot de Oekraïense havens in de Zee van Azov, in overeenstemming met het internationaal recht", zei de woordvoerder van de NAVO.