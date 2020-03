EU en Britten starten post-brexitonderhandelingen in Brussel IB

02 maart 2020

04u20

Bron: ANP 0 Onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk beginnen vanmiddag in Brussel met de eerste gespreksronde over de toekomstige relatie. De eerste week van onderhandelingen wordt donderdag afgesloten met een persconferentie. Later deze maand volgt een tweede sessie in Londen.

Beide partijen stelden vorige week hun inzet vast. De opdrachten die EU-onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost kregen, tonen aan dat het niet eenvoudig zal zijn om overeenstemming te bereiken. Barnier en Frost ontmoeten elkaar om twee uur in het gebouw van de Europese Commissie

Hun taak is niet alleen over de handelsrelatie een akkoord te bereiken. De in totaal elf onderhandelingsgroepen moeten ook overeenstemming opleveren over zaken als visserij, justitiesamenwerking, energie, mobiliteit, diensten en geschillenbeslechting.

“Solide garanties”

De EU wil "solide garanties" dat de Britten niet te veel afwijken van Europese standaarden op het vlak van gezondheid, milieu, arbeid, staatssteun en mededinging, zodat geen oneerlijke concurrentie ontstaat. Brussel wil ook dat afspraken over visserij in een handelsakkoord worden opgenomen. Londen stelt volledige controle over de eigen wetten en regels te willen houden en wil een apart verdrag over visserij. Ook over tal van andere punten verschilt de inzet.

De Britten verlieten de EU officieel op 1 februari, maar zijn gedurende een overgangsperiode nog tot 1 januari gebonden aan EU-regelgeving. In juni wordt bekeken hoe de onderhandelingen vorderen. Als een overeenkomst dan niet in zicht is, dreigt de regering van premier Boris Johnson zich uitsluitend te richten op een no-dealscenario. Ook de EU-landen bereiden zich daarop voor.