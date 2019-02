EU en Arabische Liga kondigen "nieuw tijdperk" aan ondanks verschillen jv

25 februari 2019

23u10

Bron: afp 0 Op het einde van hun eerste gezamenlijke top in het Egyptische Sharm el-Sheikh hebben de leiders van de Europese Unie en de Arabische Liga een "nieuw tijdperk" aangekondigd in hun onderlinge relaties, ondanks hun verschillen op vooral het vlak van mensenrechten.

Het veertigtal staatshoofden en regeringsleiders die zondag en maandag samenzaten besloten tot "het begin van een nieuw tijdperk van samenwerking en coördinatie" met het oog op "de bevordering van de stabiliteit, de welvaart en het welzijn van beide regio's", luidde de gezamenlijke slotverklaring.

"De verschillen die de onze zijn, vooral wat betreft de eerbiediging van de mensenrechten, mogen ons niet beletten om de toekomst vol optimisme tegemoet te kijken", zei Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie op de afsluitende persconferentie.

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi, de gastheer van de top, toonde zich tevreden over de kwaliteit van de discussies, die gingen over veiligheid, migratie, economische ontwikkeling, maar ook het Israëlisch-Palestijnse conflict en de oorlogen in Jemen, Syrië en Libië. Hij had ook een duidelijke boodschap voor de Europese leiders: "Wij respecteren het feit dat jullie de doodstraf hebben afgeschaft en we vragen jullie niet om die opnieuw in te voeren, maar leg ons niets op. Onze cultuur is anders", aldus het staatshoofd van Egypte, waar onlangs nog verschillende executies werden uitgevoerd.

De twee landenorganisaties verschilden ook van mening over Iran, waar de Arabische landen veel vijandiger tegenover staan dan de Europese. Volgens een Westerse diplomatieke bron wilden de Arabische landen in de slotverklaring een meer kordate houding aannemen tegenover het land, maar hebben de Europeanen dit niet aanvaard.

Voor de Europeanen moest deze eerste ontmoeting met de Arabische landen vooral een betere samenwerking bevorderen, om zo de positie van de Europese Unie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te handhaven tegenover China en Rusland.

De volgende ontmoeting tussen de EU en de Arabische Liga is gepland voor 2022 en zal plaatsvinden in Brussel.