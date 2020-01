EU drukt "grote bezorgdheid" uit over Turkse beslissing om militair in te grijpen in Libië HLA

Bron: Belga 0 De Europese Unie heeft vrijdag zijn "grote bezorgdheid" geuit over de Turkse beslissing om militair in te grijpen in de escalerende Libische burgeroorlog. Eerder al reageerden de VS, Rusland, Egypte, Israël, Griekenland en Cyprus op een gelijkaardige manier.

Gisteren stemde het Turkse parlement voor een eenjarig mandaat om troepen te ontplooien in het Noord-Afrikaanse land. Ankara wil de regering van nationale eenheid in Tripoli onder leiding van premier Fayez al-Serraj steun bieden. Die wordt geconfronteerd met een offensief van een rivaliserend regime, geleid door de militaire leider Khalifa Haftar, die de hoofdstad wil veroveren.

"Er is geen militaire oplossing voor de Libische crisis. Initiatieven om steun te verlenen aan partijen die elkaar bekampen in het conflict, zullen het land en de ruimere regio alleen verder destabiliseren", zegt een woordvoerder van de EU in een persbericht.

VN-wapenembargo

De EU benadrukt dat alle internationale partners het VN-wapenembargo tegen Libië "ten volle moeten respecteren". Ook moeten ze de inspanningen steunen van de speciale vertegenwoordiger van de VN, Ghassan Salame. "De EU zal zich actief blijven engageren om alle de-escalerende maatregelen te steunen, net als stappen naar een effectief staakt-het-vuren en de hervatting van politieke onderhandelingen."

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dat de regering van nationale eenheid in Tripoli Ankara gevraagd had om troepen te sturen. Maar Erdogan gaf geen timing voor de inzet van troepen. Eerder bekritiseerden de VS, Rusland en Egypte al de Turkse beslissing om troepen te sturen. Ook de mediterrane landen Israël, Griekenland en Cyprus uitten scherpe kritiek op de plannen van Erdogan. "De beslissing van Turkije is een gevaarlijke bedreiging voor de stabiliteit in de regio", klonk het in een gemeenschappelijke verklaring van de staatshoofden van de drie landen donderdagavond.