EU dringt aan om oppositieleider Navalny op te halen, artsen weigeren zijn vertrek

21 augustus 2020

06u08

Bron: ANP, The Guardian, Belga 26 Vanuit Duitsland is deze ochtend een vliegtuig vertrokken naar Rusland om Alexei Navalny (44) op te halen. De dissidente Russische politicus ligt in coma in een ziekenhuis in Omsk. Russische artsen weigeren om Navalny te laten vertrekken, zo werd slechts een uur voor de vliegtuiglanding aangekondigd.



De weigering om de Russische opposant Aleksej Navalny naar het buitenland over te brengen, is een “zuiver medische beslissing”, zo verzekert de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, aan de pers. Hij voegde eraan toe dat de artsen “al het mogelijke deden om te achterhalen waardoor de patiënt onwel werd, en om hem te genezen”.



Navalny ligt momenteel in kritieke toestand in een ziekenhuis in Siberië. Het ziekenhuis denkt dat hij in coma viel door een lage bloedsuikerspiegel veroorzaakt door een stofwisselingsstoornis. De hoofdarts van het ziekenhuis zei dat volgens het persbureau TASS.

Een Duitse ngo wil Navalny eigenlijk voor verzorging naar Berlijn overbrengen. De Duitse regering zei dat ze in contact stond met Rusland over de kwestie. “We staan al in contact met de Russische autoriteiten om tot een professionele en transparante oplossing bij te dragen voor dit dringende humanitaire geval”, zei een woordvoerster van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Abebahr.



Alle papieren voor het vervoer naar Duitsland waren overigens al in orde, maar Russische artsen weigeren om Navalny te laten vertrekken. Hij zou te ziek zijn om overgebracht te worden. “Zijn toestand is niet stabiel”, zo luidt de verklaring. “De hoofdarts heeft gezegd dat Navalni niet getransporteerd kan worden. Zijn toestand is niet stabiel. De beslissing van de familieleden, die hem willen transporteren, is onvoldoende”, schrijft de woordvoerster op Twitter.

Onderzoek

Voorlopig is nog niet helemaal zeker waarom Navalny onwel werd, al is het vermoeden van vergiftiging bijzonder groot. Daarom vraagt de Europese Commissie vraagt dat snel onderzocht wordt hoe het komt dat de Russische opposant Aleksej Navalny in coma is gevallen. “We zijn erg bezorgd over de gezondheid van Aleksei Navalny na zijn vermoedelijke vergiftiging gisteren”, zei een woordvoerster voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, Nabila Massrali.

“We verwachten een spoedig, onafhankelijk en transparant onderzoek. In geval van een bevestiging moeten de verantwoordelijken rekenschap afleggen”, zei de woordvoerster. Ze riep Rusland nogmaals op Navalny naar het buitenland te laten overbrengen voor verzorging.

