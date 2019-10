EU dreigt met sancties tegen Nicaragua KVE

14 oktober 2019

14u34

Bron: Belga 0 De Europese Unie heeft met gerichte, individuele sancties tegen vertegenwoordigers van het regime in Nicaragua gedreigd. Ze maant de regering van president Daniel Ortega aan om de gesprekken met de oppositie te hervatten.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken gaven op een bijeenkomst in Luxemburg hun fiat voor een juridisch kader dat het mogelijk maakt om reisverboden uit te vaardigen of activa te blokkeren van personen of organisaties die de mensenrechten schenden of democratisch protest hardhandig de kop indrukken. Die sancties kunnen nu genomen worden indien de situatie in Nicaragua verder zou verslechteren. Ze moeten wel unaniem goedgekeurd worden.

"De algemene situatie op het gebied van mensenrechten en democratisch bestuur blijft uiterst zorgwekkend", stellen de Europese ministers. Ze begroeten dat het regime politieke gevangenen heeft vrijgelaten, maar "de hardnekkige weigering om de dialoog met de oppositie te hervatten" geeft "een negatief signaal over de bereidheid van de regering om te werken aan een vreedzame en democratische uitweg uit de crisis".

Het Centraal-Amerikaanse Nicaragua zit in een zware politieke crisis. Het protest tegen het linkse regime van Daniel Ortega barstte in april vorig jaar los met manifestaties tegen een hervorming van de sociale zekerheid, en is uitgegroeid tot een bredere verzetsbeweging tegen het autoritaire bewind van Ortega. Die antwoordde met harde repressie. Meer dan 325 mensen zijn gedood en honderden opposanten belandden in de gevangenis.

Nicaragua is een bondgenoot van Venezuela, dat in november 2017 als eerste Latijns-Amerikaanse land te maken kreeg met Europese sancties. Tegen 25 leden van het regime zijn sancties uitgevaardigd.