EU dreigt met nieuwe sancties tegen Turkije wegens spanningen met Griekenland HAA

29 augustus 2020

10u53

Bron: Belga 1 De Europese Unie dreigt met bijkomende sancties tegen Turkije als het land de komende weken geen stappen zet om het conflict met Griekenland op te lossen. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, aangegeven.

Borrell had in Berlijn een informeel beraad met de buitenlandministers van de 27 EU-lidstaten. De ministers bogen zich over de gespannen situatie in het oosten van de Middellandse Zee, waar de Turkse zoektocht naar gas het aanslepende conflict met de EU-lidstaten Griekenland en Cyprus over de maritieme grenzen opnieuw op de spits drijft. De EU bestempelt de booractiviteiten als illegaal, maar dat houdt Ankara voorlopig niet tegen.

Frustratie

“Het is duidelijk dat er toenemende frustratie over het Turkse gedrag is”, stelde Borrell vast. Hij meldde dat er versneld werk wordt gemaakt van de uitbreiding van de lijst van Turkse verantwoordelijken die bestraft worden met een reisverbod en wier activa worden geblokkeerd. En “indien er geen vooruitgang wordt geboekt, kunnen we bijkomende restrictieve maatregelen uitwerken”, waarschuwde de hoge vertegenwoordiger.

We willen de diplomatie een kans geven, maar daarvoor moet Turkije afzien van de provocaties Heiko Maas, Duits minister van Buitenlandse Zaken

Die maatregelen zouden op 24 september besproken worden op een top van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU. Het zou volgens Borrell kunnen gaan om economische, technologische en financiële sancties.

Bemiddeling

In afwachting van die top hopen de Europeanen de Turken alsnog aan de onderhandelingstafel te krijgen. “We willen de diplomatie een kans geven, maar daarvoor moet Turkije de voorwaarden creëren en afzien van de provocaties waarmee we jammer genoeg steeds weer te maken krijgen”, verklaarde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas, die afgelopen week nog naar de regio reisde om te bemiddelen.