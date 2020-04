EU dreigt met juridische stappen tegen Hongarije na machtsgreep Viktor Orban HR

12 april 2020

16u36

Bron: Belga 0 Buitenland Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft vandaag gedreigd met juridische stappen tegen Hongarije, omdat het land erg verregaande noodmaatregelen heeft genomen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.

“Ik sta klaar om op te treden als de beperkingen verder gaan dan wat is toegestaan”, vertelde Ursula von der Leyen aan Bild am Sonntag. Eerder deze maand keurde het Hongaarse parlement een wet goed, die premier Orban verregaande bevoegdheden geeft om de coronacrisis aan te pakken. De premier kan regeren via bijzondere decreten, en in sommige gevallen zelfs zonder parlementair toezicht.

Andere EU-lidstaten waren erg kritisch voor de wet, en Von der Leyen waarschuwde dat noodmaatregelen moeten beperkt blijven tot wat noodzakelijk en strikt proportioneel is.

