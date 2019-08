EU-diplomaten: “Brexit zonder akkoord op 31/10 lijkt basisscenario van Britse regering” HR

06 augustus 2019

13u07

Bron: Belga 0 Brexit De Britse regering mikt op een brexit zonder akkoord op 31 oktober. Dat zeggen Europese diplomaten na gesprekken met de nieuwe Britse brexitonderhandelaar David Frost. “Een no deal lijkt nu het basisscenario van de Britse regering”, vertelt een topdiplomaat aan de Britse krant The Guardian . “De realiteit begint te dagen.”

De Britse premier Boris Johnson stuurde vorige week zijn EU-adviseur en belangrijkste brexitonderhandelaar David Frost naar Brussel, officieel om er opnieuw het Britse standpunt uit te doeken te doen dat het huidige echtscheidingsakkoord niet aanvaardbaar is. Vooral de backstop - een noodoplossing om een nieuwe harde grens tussen de EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland te vermijden door heel het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in de Europese douane-unie te houden - is Johnson een doorn in het oog. Als Brussel niet wil heronderhandelen, dan stappen de Britten op 31 oktober maar zonder akkoord uit de EU, herhaalde hij al verschillende keren.

“De boodschap is luid en duidelijk. De realiteit begint te dagen.” EU-diplomaten

Dat laatste lijkt nu het basisscenario van de Britten te zijn, zeggen verschillende EU-diplomaten. “Het was duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk geen ander plan heeft”, zegt een topdiplomaat over de ontmoeting met Frost. De Britse brexitonderhandelaar zou eerder gesproken hebben over hoe de onderhandelingen kunnen opstarten eens het Verenigd Koninkrijk eind oktober uit de EU is gecrasht. “Er is geen intentie om te onderhandelen, want daar zou een plan voor nodig zijn”, aldus de EU-diplomaat. “De boodschap is luid en duidelijk doorgekomen bij de lidstaten. De realiteit begint te dagen.”

Backstop

De Britse brexitonderhandelaar zou wel een alternatief voor de backstop hebben voorgesteld - een soort technologische oplossing waardoor er geen zichtbare infrastructuur op de grens tussen Ierland en Noord-Ierland nodig zou zijn - maar volgens de Europese onderhandelaars gaf hij zelf toe dat die technologie nog niet op punt zou staan op het moment van de brexit. “Dus zelfs als de EU de backstop zou opgeven, is er gewoon geen alternatief”, klinkt het in Brussel.

De Europese Unie heeft altijd gezegd dat het huidige echtscheidingsakkoord de beste en enige mogelijke deal is en dat er niet opnieuw over wordt onderhandeld. Over de politieke verklaring, een bijbehorende tekst over de toekomstige relaties tussen de EU en Groot-Brittannië, kan wel nog gesproken worden. Woordvoerster Annika Breidthardt herhaalde die boodschap vandaag nog maar eens. Ze voegde er wel aan toe dat de Europese Commissie “beschikbaar” blijft voor gesprekken als de Britse regering haar standpunt zou willen verduidelijken, want op geruchten en krantenberichten wil ze niet reageren.

Biarritz

Op de vraag of de Commissie er nu vanuit gaat dat een no deal stilaan onvermijdbaar is geworden, antwoordde Breidthardt dat dat scenario niet wenselijk is. “Wij blijven geloven dat een ordelijke brexit voor iedereen de beste uitkomst is.”

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had meteen na het aantreden van Johnson al telefonisch contact met de Britse premier, maar heeft hem nog niet ontmoet. Tijdens de G7 in Biarritz, van 24 tot 26 augustus, zouden de twee wel samenzitten.