EU dient Italiaanse regering van antwoord na ramp in Genua: "Italië financieel aangemoedigd om te investeren in infrastructuur"

16 augustus 2018

15u57

De Europese Unie benadrukt dat ze Italië heeft aangemoedigd om te investeren in zijn infrastructuur. De EU reageert daarmee op kritiek van de populistische Italiaanse regering na de instorting van de snelwegbrug in Genua.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, gekend om zijn anti-Europese stellingnames, haalde deze week meermaals uit naar Europa. "Als beperkingen van buitenaf ons weerhouden om geld uit te geven aan veiligere wegen en scholen, dan moeten we ons de vraag stellen of het nog nuttig is om die regels te volgen", zo zei Salvini in een sneer naar de EU enkele uren na de ramp in Genua.

"We menen dat de tijd gekomen is om een aantal zaken duidelijk te stellen", verduidelijkt een woordvoerder van de Commissie vandaag. "We gaan niet deelnemen aan beschuldigingen op politiek niveau."

Financieel engagement

"Ter herinnering, de Europese lidstaten zijn vrij om hun specifieke politieke prioriteiten te stellen, zoals bijvoorbeeld ontwikkeling en onderhoud van infrastructuur", aldus de woordvoerder. De Europese Unie heeft volgens hem Italië "aangemoedigd" om te investeren. Daarover werd door de 28 lidstaten in de lente een aanbeveling geformuleerd.

De woordvoerder benadrukt ook het financiële engagement van de Europese Unie: over de periode 2014-2020 is voorzien dat Italië ongeveer 2,5 miljard euro ontvangt voor investeringen in met name zijn wegen- en spoornet. En in april 2018 heeft de Commissie nog haar groen licht gegeven voor een investeringsplan voor de Italiaanse snelwegen, waarmee de weg vrijkwam voor investeringen ten belope van 8,5 miljard euro, ook in de regio Genua.