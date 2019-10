EU-deur blijft op slot voor Albanië en Noord-Macedonië: “Jammer genoeg geen consensus” SVM

18 oktober 2019

10u35

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel betreurt dat op de Europese top geen consensus gevonden kon worden over het opstarten van toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië en Albanië. Omdat zijn regering in lopende zaken zit en bovendien niet over een parlementaire meerderheid beschikt, kan Michel niet meer doen dan een consensus onderschrijven. "Maar die is er jammer genoeg niet."

Na een lang en “grondig" debat gingen de Europese leiders vorige nacht uiteen zonder akkoord over de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. Vooral de Franse president Emmanuel Macron lag dwars. Hij deinst er hoofdzakelijk om binnenlandse politieke redenen voor terug om het signaal te geven dat nog eens twee landen op termijn welkom zijn in de Europese club. Parijs dringt aan op een hervorming van het hele toetredingsproces.

"Jammer genoeg kon geen unanimiteit bereikt worden", zei premier Michel deze ochtend. "Het dossier gaat nu naar de Raad (de ministers, nvdr.), we zullen zien hoe het verder gaat.”

“Geen actieve rol”

Volgens Michel is de westelijke Balkan een belangrijke regio voor de Europese Unie, maar proberen veel actoren er een rol te spelen. Het is een waarschuwing die ook de Bulgaarse premier Boyko Borissov gisteren gaf, maar dan explicieter. “Als Europa zijn blik afwendt, zullen landen als Rusland, China of Turkije ervan profiteren om in het gat te duiken”, verklaarde hij.

België kan echter niet wegen op het debat. "Gezien de lopende zaken hebben we een mandaat om een consensus te steunen, maar we kunnen geen actieve rol spelen", zei Michel. Hij heeft over het dossier een persoonlijke mening, maar zeker als toekomstig voorzitter van de Europese Raad moet hij zich neutraal opstellen.

Op dag twee van de Europese top maken de leiders een stand van zaken op van de onderhandelingen over de meerjarenbegroting 2021-2027 en discussiëren ze over klimaatverandering, het aantreden van de nieuwe Europese Commissie en de relaties met het Europees Parlement tijdens de komende vijf jaar.