EU-Commissie ziet na brexit bijzondere rol weggelegd voor havens Antwerpen en Zeebrugge KVDS

16 augustus 2018

16u26

Bron: Belga 0 Als het van de Europese Commissie afhangt, krijgen de havens van Antwerpen en Zeebrugge naast die van het Nederlandse Rotterdam een bijzondere rol in de verdere ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk na de brexit . Frankrijk ziet het voorstel echter helemaal niet zitten.

Via verscheidene zogenaamde 'corridors' wil Europa de uitbouw van grensoverschrijdende trajecten mogelijk maken. Die moeten de handelsstromen tussen de landen van de Europese Unie makkelijker maken. Een van de trajecten is de NMZ-corridor (Noordzee-Middellandse Zee), die Ierland en het Verenigd Koninkrijk met de Benelux en Frankrijk verbindt. Havens en andere transportinfrastructuur op het traject hebben een grote kans op Europese subsidies om hun ontwikkeling te financieren.

Ierse producten

Om na de brexit de handelsstromen tussen Ierland en het Europese continent te verzekeren, stelt de Europese Commissie voor om de NMZ-corridor aan te passen. Nu worden Ierse producten via de Ierse Zee naar Groot-Brittannië gebracht, om vervolgens over land naar de haven van Dover te worden vervoerd, waarna ze met de trein of de boot in Calais op het vasteland aankomen. Omdat Groot-Brittannië na de brexit geen deel meer kan uitmaken van de corridor en de Commissie wil vermijden dat Ierse exporteurs gehinderd worden door een passage bij de Britse douane, wil ze een rechtstreekse verbinding aanleggen tussen de havens van Dublin en Cork en die van Zeebrugge, Antwerpen en Rotterdam.

Het Commissievoorstel, dat op 1 augustus officieel werd aangenomen en nog moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten, botst echter op stevig Frans verzet. Minister van Transport Elisabeth Borne liet in een brief aan de Commissie weten dat het "onaanvaardbaar" is dat de Franse havens genegeerd worden. De Commissie brengt daar tegenin dat ze bestaande verbindingen wil uitbouwen en dat er nu eenmaal geen regelmatige transporten gebeuren tussen Ierse havens en de havens van bijvoorbeeld Cherbourg en Roscoff.

Pittig

Alle betrokken partijen en geïnteresseerden kunnen nog tot eind september feedback geven op het Commissievoorstel. Het is de bedoeling dat alle ontvangen documenten meegenomen worden in de politieke discussie die de komende maanden gevoerd wordt. Die belooft in elk geval pittig te worden.