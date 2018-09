EU-commissaris wekt woede Italiaanse regering met opmerking over "kleine Mussolini's" TT

13 september 2018

21u07

Bron: Belga 0 Eurocommissaris Pierre Moscovici heeft de leiders van de Italiaanse regeringspartijen in de gordijnen gejaagd met zijn suggestie dat Europa bedreigd zou kunnen worden door "kleine Mussolini's".

Op een persconferentie in Parijs antwoordde Moscovici op een vraag over de Europese verkiezingen en het oprukkende populisme. De Franse socialist maakte de vergelijking met de jaren 30. "Er is gelukkig nog geen oorlogsdreiging. Er is geen Hitler. Kleine Mussolini's ... dat valt nog te bezien", zei hij.

Die opmerking over de Italiaanse fascistische leider viel in slechte aarde bij de regering in Rome. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de uiterst rechtse regeringspartij Lega zei dat Moscovici "zijn mond zou moeten wassen vooraleer Italië te beledigen". Zijn coalitiepartner Luigi Di Maio van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging noemde "de houding van sommige eurocommissarissen onaanvaardbaar, echt onverdraaglijk".

Moscovici, die binnen de Commissie bevoegd is voor de doorlichting van de nationale begrotingen, bestempelde Italië ook als "een probleem" in de eurozone. Midden oktober moeten de lidstaten hun ontwerpbegroting voor volgend jaar indienen en de eurocommissaris vraagt "een geloofwaardige begroting".

Italië torst een staatsschuld van 130 procent van het bbp. Voor het aantreden van de regering eerder dit jaar richtten de Lega en de Vijfsterrenbeweging geregeld hun banbliksems op de Europese begrotingsregels en voerden ze campagne voor nieuwe, dure sociale uitgaven.