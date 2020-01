EU-buitenlandchef: “EU moet bereid zijn troepen te sturen naar Libië om wapenstilstand af te dwingen” KVE

17 januari 2020

16u29

Bron: Belga 0 Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, sluit een militaire inzet van de Europese Unie in Libië niet uit. "Als het tot een wapenstilstand komt, dan moet de EU bereid zijn om te helpen bij de omzetting en het toezicht op deze wapenstilstand, eventueel ook met soldaten", zei hij in gesprek met het blad Der Spiegel.

Borrell dringt in het gesprek ook aan op meer inspanningen voor het toezicht op het wapenembargo. "Wij Europeanen zijn door de Verenigde Naties belast om het embargo af te dwingen. De waarheid is dat het embargo niet effectief is. Niemand controleert daar iets", aldus de Spanjaard.

Zondag wil de Duitse bondskanselier Angela Merkel op een conferentie in Berlijn met vertegenwoordigers van de belangrijkste spelers in het Libische conflict naar een vredesoplossing zoeken. De internationaal erkende, maar zwakke regering van premier Fayez al-Sarraj in Tripoli wordt er bedreigd door de troepen van generaal Khalifa Haftar, die zijn machtsbasis in het oosten heeft en grote delen van het land controleert.

Haftar heeft steun van Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland. Turkije staat achter al-Sarraj. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan proberen in Libië een staakt-het-vuren af te dwingen. "Dat is potentieel goed nieuws voor de mensen in Libië, maar het is niet noodzakelijk een bevestiging van grote invloed van de EU", erkende Borrell.

Griekenland

In de aanloop naar de conferentie van Berlijn streek Haftar overigens vrijdag in Athene neer. Griekenland zoekt al toenadering tot Haftar sinds rivaal Turkije en de Libische regering in Tripoli vorig najaar een omstreden akkoord bereikten dat Ankara uitzicht biedt op de exploitatie van olie- en gasvelden in de Middellandse Zee.

Griekenland is boos omdat het land geen uitnodiging voor de Berlijnse conferentie heeft ontvangen. Het land is bereid om troepen te leveren om toezicht te houden op een staakt-het-vuren, zo liet buitenlandminister Nikos Dendias verstaan na afloop van zijn gesprekken met Haftar.