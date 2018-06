EU breidt sancties tegen Venezuela uit na herverkiezing president Maduro

25 juni 2018

De Europese Unie breidt de sancties tegen Venezuela uit als reactie op de herverkiezing van president Nicolas Maduro vorige maand, die volgens Europa allesbehalve eerlijk is verlopen. Elf functionarissen worden schuldig geacht aan het ondermijnen van de democratie en de rechtstaat en het schenden van de mensenrechten. Hun tegoeden in Europa worden bevroren en ze zijn niet langer welkom in de EU, beslisten de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag in Luxemburg.