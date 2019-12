EU beschuldigd van bezuinigingen bij fonds voor de allerarmsten om kostprijs van brexit op te vangen AW

29 december 2019

19u52

Bron: The Guardian 0 De Europese Commissie wordt ervan beschuldigd de EU-financiering voor de armste inwoners van het continent met bijna 50 procent te willen verlagen. Op die manier zou de Unie zich willen wapenen tegen de hoge kostprijs van de brexit.

De verschillende EU-instellingen en -organen zijn momenteel druk in de weer met de langetermijnbegroting, wat ook wel bekend staat als het meerjarig financieel kader (MFK). En de brexit hangt als een heet hangijzer boven het hoofd van dat financieel kader. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk zal immers een groot gat achterlaten, zo werd berekend. Om dat op te vullen, zou de commissie onder andere beknibbelen op het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

Via dat fonds krijgen alle lidstaten de middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. En terwijl het fonds bij de vorige langetermijnbegroting nog 3,8 miljard euro kreeg, zal dat de komende zes jaar (2020-2027) maximum 2 miljard euro zijn. Bovendien zijn de lidstaten niet verplicht om bij te dragen waardoor de kans groot is dat het totaalbedrag zelfs minder dan 2 miljard zal zijn.

Gevolgen

Volgens Jacques Vandenschrik, voorzitter van de European Food Banks Federation (FEBA), vormen de voorgestelde uitgavenplannen van de EU niet alleen een risico voor de meest kwetsbaren, maar ook voor de stabiliteit de samenleving.

“Ik geloof dat we beter ons best moeten doen voor de allerarmsten”, aldus Vandenschrick in een reactie. “We kunnen niet accepteren dat we slechts 60 procent van het voedsel dat we nu leveren, kunnen leveren vanaf 2020. Het zal gevolgen hebben voor de gezondheid en de sociale samenhang.”