EU bereikt akkoord over eurobegroting IB

14 juni 2019

06u27

Bron: Belga De Europese ministers van Financiën hebben deze ochtend een akkoord bereikt over de grote lijnen van een aparte begroting voor de eurozone. Dat heeft de Franse minister Bruno Le Maire bekendgemaakt na de vergadering in Luxemburg.

“Voor de eerste keer hebben we een operationele begroting gecreëerd die de negentien landen in de eurozone zal helpen om te convergeren en concurrentiëler te worden. Dat is een doorbraak”, aldus Le Maire. “Voor het eerst zullen we beginnen denken over de toekomst als coherent blok en over het coördineren van ons economisch beleid.”

Een eigen begroting voor de eurozone was een paradepaardje van de Franse president Emmanuel Macron, maar hij moest onder druk van sommige noordelijke lidstaten water bij de wijn doen. Nederland en andere landen hamerden erop dat strikte begrotingsdiscipline een voorwaarde voor financiële solidariteit is.

Belangrijke knopen door te hakken

Het resultaat van circa twaalf uur onderhandelen zal volgende week aan de staats- en regeringsleiders van de EU worden voorgesteld tijdens een top in Brussel. Naar verluidt zullen op die top nog belangrijke knopen doorgehakt moeten worden. Zo zou nog niet duidelijk zijn hoe de begroting gefinancierd zal worden.