EU bereidt zich voor op mogelijke handelsbeperkingen VS: "We zullen tegenmaatregelen nemen"

27 februari 2018

21u19

Bron: Belga 4 De 28 lidstaten van de Europese Unie, die vandaag bijeen waren in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, zijn klaar om te antwoorden op mogelijke handelsbeperkingen van de Verenigde Staten. Al hopen ze dat een escalatie vermeden kan worden. "Als Amerikaans president Donald Trump hard toeslaat, zullen we tegenmaatregelen nemen", verzekerde Europees commissaris Cecilia Malmström op de raad van de Europese ministers van Handel, waar de verschillende scenario's werden overlopen.

De 28 zijn ongerust over de plannen van de Amerikaanse regering. Recent werden drie scenario's uitgewerkt voor heffingen of quota op de invoer van aluminium en staal om de nationale veiligheid en de werkgelegenheid in de VS te vrijwaren. Tegen 11 april moet president Trump een beslissing nemen in het staaldossier, tegen 19 april in dat van het aluminium. "Intussen gaan we het risico op een escalatie met dialoog proberen af te zwakken. Veiligheid als argument gebruiken is onbegrijpelijk vermits we bondgenoten in de NAVO zijn", meent de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die het protectionisme van het Amerikaanse regering hekelt.

Chinese producten

Naargelang de maatregelen die Washington neemt, hebben de Europeanen verschillende antwoorden klaar. De EU kan naar de Wereldhandelsorganisatie WTO stappen of zelf beschermingsmaatregelen nemen om de Europese staal- en aluminiumindustrie te beschermen. Zo kunnen tijdelijk importbeperkingen opgelegd worden. Indien de VS handelsbeperkingen opleggen, bestaat ook het gevaar dat de Europese markt van staal en aluminium wordt overspoeld door goede Chinese producten.