EU bereidt handelsoorlog met VS voor: "Duizenden banen in Europa bedreigd" HR

07 maart 2018

16u24

Bron: ANP 0 Als de Amerikaanse president Donald Trump zijn dreiging met een handelsoorlog doorzet, zal de EU tegenheffingen invoeren op Amerikaanse landbouwproducten, staal en industriële producten. "Duizenden banen in de EU worden bedreigd", zegt Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Handel.

Trump heeft aangekondigd een globaal tarief van 25 procent op staalimporten en 10 procent op aluminium te zullen heffen. De nieuwssite Axios meldt op basis van ingewijden in het Witte Huis dat hij het besluit tot invoering van de importheffingen donderdag zal ondertekenen. Volgens Malmström draait Trumps plan puur om protectionisme. "De overproductie van staal op de wereldmarkt wordt hiermee niet opgelost." Ze zei dat "duizenden banen in de EU worden bedreigd."

De beoogde Europese 'strafheffingen' vertegenwoordigen een waarde van 2,8 miljard euro, de schade die de EU volgens de Brusselse rekenmeesters zal oplopen. Op de lijst kunnen ook producten als Harley Davidson-motoren, jeans en bourbon terechtkomen.

De heffingen hebben wereldwijd tot veel kritiek geleid, onder meer van belangrijke handelspartners van de Verenigde Staten zoals de Europese Unie en China. Door de mogelijkheid van tegenmaatregelen is er vrees ontstaan voor een internationale handelsoorlog. Ook bij de Republikeinen hebben de plannen veel verzet opgewekt. De economische topadviseur Gary Cohn van Trump heeft zelfs zijn vertrek aangekondigd uit onvrede over de heffingen.

EU-top in Brussel

De Europese Commissie hoopt dat een handelsconflict met de VS nog kan worden vermeden door een dialoog met de Amerikanen. Tegelijk houdt ze contact met andere landen die het slachtoffer van de importheffingen kunnen worden om tegenmaatregelen internationaal te coördineren. EU-president Donald Tusk stelt een speciaal handelsdebat voor op de volgende EU-top op 22 en 23 maart in Brussel. ,,Het doel daarvan moet helder zijn: de wereldhandel moet in stand gehouden worden. En als het nodig is beschermen we Europa tegen handelsverstoringen.''

Als Trump zijn plannen doorzet, zal Brussel ook naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) stappen. De WTO kan een onderzoek instellen dat ertoe kan leiden dat de VS de heffingen moeten intrekken.