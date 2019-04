EU bekijkt invoerheffing op handtassen en helikopters in handelsruzie met VS kv

12 april 2019

19u18

De Europese Unie overweegt importheffingen in te voeren op een resem Amerikaanse goederen ter waarde van 10,2 miljard euro. Het gaat om Amerikaanse goederen, van handtassen tot pakweg helikopters. De heffing zou er komen als vergelding op het Amerikaanse dreigement om 11 miljard dollar aan Europese goederen extra te belasten, van helikopters tot en met kaas.

Het financiële nieuwsagentschap Bloomberg kon de werklijst inkijken van heffingen waarmee Europa zou dreigen. Ook zaken als videospelletjes, sinaasappelsap, tabak, vodka, fitnesstoestellen, chocolade, ketchup en bevroren kreeft staan op de lijst. Bronnen meldden dat de Europese Commissie de vergeldingsmaatregelen vandaag in Brussel uit de doeken gedaan heeft voor handelsexperten van de lidstaten.

Het handelsconflict draait rond de rivaliteit tussen elkaars vliegtuigbouwers, Boeing en Airbus. Al 14 jaar loopt er geschil tussen beide bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ze beschuldigen elkaar van marktverstorende praktijken via overheidssteun.



Eerder deze week raakte al bekend dat de Amerikaanse president Donald Trump dreigt met importheffingen op 11 miljard dollar aan goederen uit de Europese Unie, als reactie op de Europese subsidies voor Airbus. De tarieven zouden komen bovenop bestaande heffingen op Europees staal en aluminium. "Sterk overdreven", luidde de reactie van de Commissie op die Amerikaanse plannen.

En zo kabbelt de handelsruzie voort. Sinds Trump met zijn protectionisme onder de vlag "America First" van wal stak, volgden importheffingen op staal en aluminium. De VS dreigen ook met heffingen op Europese wagens. Ook met China zit de VS in een handelsconflict.