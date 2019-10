EU-ambassadeurs verzamelen om uitstel van brexit te bespreken AW

20 oktober 2019

07u36

Bron: Belga 0 De EU-ambassadeurs van de resterende lidstaten van de Europese Unie zien elkaar over enkele uren om te praten over de formele vraag van Londen om de brexit uit te stellen. De Britse premier Boris Johnson wil niet van zo'n uitstel weten, maar werd door het parlement gedwongen om het te vragen.

Europees president Donald Tusk zei gisterenavond dat hij de leiders van de EU-lidstaten zou consulteren over de vraag. De ambassadeurs van de 27 lidstaten verzamelen ‘s morgens in Brussel.

Die meeting zou vooral gaan over de voorbereiding van de ratificatiestemming van de brexit-deal in het Europees Parlement, dat volgende week in plenaire zitting bijeenkomt in Straatsburg. Morgen zullen parlementsvoorzitter David Sassoli en de voorzitters van de verschillende politieke groepen alvast overleggen over de gebeurtenissen van gisteren in Londen.

Amendement

Boris Johnson kreeg gisteren een zware opdoffer te verwerken in het parlement. Op de planning stond een stemming voor het brexitakkoord dat hij was overeengekomen met de EU, maar die stemming liep in het honderd. Het parlement stemde immers voor een amendement waarin staat dat de brexitdeal nog niet goedgekeurd kan worden. Dat betekende dat de premier aan de Europese Unie moest vragen om de deadline nogmaals uit te stellen.

Daarop schreef Johnson een brief aan Donald Tusk. Alleen ondertekende hij die brief niet persoonlijk, volgens bronnen binnen de Britse regering. Er zouden ook twee andere documenten aan de brief zijn toegevoegd waaronder een wel door Johnson ondertekende brief waarin hij stelt dat een uitstel van de brexit “een vergissing” zou zijn.