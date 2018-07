Ets van Rembrandt geveild voor 3 miljoen euro TT

05 juli 2018

22u46

Bron: Belga 0 Een beroemde ets van Rembrandt is bij veilinghuis Christie's in Londen voor omgerekend 3 miljoen euro van eigenaar veranderd. Het gaat om een versie van Ecce Homo. Daarop beeldde de Hollandse meester uit de 17e eeuw het Bijbelverhaal af over Pontius Pilatus die het volk van Jeruzalem laat beslissen of Jezus geëxecuteerd of gespaard moet worden.

Rembrandt maakte meerdere versies van Ecce Homo en van iedere variant maakte hij diverse prenten. Dit exemplaar is een van de acht bekende prenten van de eerste versie. De overige zeven zijn in handen van grote musea, zoals het British Museum in Londen, het Louvre in Parijs en The Metropolitan Museum of Art in New York.

Het veilinghuis heeft de koper niet bekendgemaakt die ruim 2,6 miljoen pond neertelt voor het werk.

Een olieverfpaneel van Gerard David bracht op dezelfde veilingsessie van oude meesters nog meer op: bijna 5,5 miljoen euro (4,8 miljoen pond) heeft een koper over voor De Heilige Familie. Dat is volgens Christie's een recordbedrag voor een werk van de meesterschilder uit Oudewater, die eind 15de, begin 16de eeuw furore maakte in Brugge.