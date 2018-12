Etna roept, Stromboli antwoordt: twee Siciliaanse vulkanen barsten op zelfde moment uit bvb

26 december 2018

15u29

Bron: La Sicilia, La Repubblica 12 Nadat de Etna afgelopen maandag uitbarstte, vertoont ook de Stromboli sinds gisteren een verhoogde activiteit. Volgens een Italiaanse vulkanoloog uit Catania bestaat er een verband tussen de activiteiten van de twee vulkanen, die tot de meest actieve in Europa behoren. Het Italiaanse vulkanologische instituut ontkent dat. Ondertussen blijft, door de rommelende Etna, de aarde beven op het Siciliaanse eiland.

De Etna roept, de Stromboli antwoordt. Nogmaals, zoals al verschillende keren in het verleden, zijn de twee Siciliaanse vulkanen op hetzelfde moment enorm actief. Dat bevestigt het eventuele verband tussen de twee vulkanen, zoals vulkanoloog Salvatore Caffo uit Catania eerder al verklaarde.

Gistermiddag gaf de actieve vulkaan Stromboli die in de Tyrreense zee ligt, ten noorden van Sicilië, weer een teken van leven. De vulkaan spuwde lavastenen uit. De Stromboli ontwaakte, opvallend genoeg, een dag na de Etna. Die spuwde afgelopen maandag plots lava en een grote aswolk werd uitgestoten. De Sicilianen kregen dus, door de twee vulkanen, te maken met een knetterend kerstfeest.

Verband

Volgens Eugenio Privitera, de directeur van het Italiaanse vulkanologische instituut INGV, is er daarentegen geen enkel verband tussen de uitbarstingen van de Etna en de Stromboli. “De geodynamische omstandigheden van die twee vulkanen zijn geheel verschillend. Er is dus geen bewijs dat ze met elkaar verbonden zijn. Door het feit dat het allebei actieve vulkanen zijn, is de kans op een gelijktijdige uitbarsting erg groot, maar dat is dus puur toeval”, aldus Privitera. Op dit moment is de situatie van de Stromboli niet te vergelijken met die van de Etna. De Stromboli spuwt af en toe lavastenen uit, terwijl de uitbarsting van de Etna zwaardere gevolgen met zich meebracht.

Op het vulkaaneiland Stromboli heeft de Civiele Bescherming het alarmniveau van “groen”, wat overeenkomt met de gewone activiteit, veranderd naar “geel”, waarbij extra aandacht vereist wordt.

Aardbevingen

Intussen blijven aardbevingen de provincie Catania teisteren. Gisteren en vanmorgen nam men opnieuw seismische schokken waar. Vanochtend schudde daar de aarde met een magnitude van 4,8 op de schaal van Richter. Daardoor werden verschillende gebouwen beschadigd en 28 personen hadden medische hulp nodig. De meesten hadden kleine verwondingen of waren in paniek. De hulpdiensten evacueerden enkele mensen, omdat hun huizen te zwaar beschadigd waren of ze durfden niet meer terug te keren naar hun woning.

Vliegverkeer

De enorme aswolk uit de Etna is sinds gisteren afgezwakt, waardoor de luchthaven van Catania weer volledig operationeel was. Om veiligheidsredenen sloot men eergisteren het luchtruim gedeeltelijk af. Het vliegverkeer kreeg daardoor te maken met ernstige problemen. De aardbevingen hebben geen enkele invloed op de activiteiten van de luchthaven.