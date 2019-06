Etna opnieuw actief in Italië AW

01 juni 2019

23u40

Bron: Belga 1 De Etna is opnieuw uitgebarsten en heeft gesmolten lava in de lucht gespoten. Hoewel het zaterdag bewolkt was, was de uitbarsting van de vulkaan op Sicilië een spektakel.

De uitbarsting startte donderdag. De intensiteit is al verminderd, maar het gevaarlijk blijft voor wie de berg wil beklimmen. Voor de bewoonde gebieden in de buurt of de luchthaven van de stad Catania, is er geen bedreiging.



De vorige eruptie van de Etna vond in december plaats.

