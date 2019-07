Ethiopië breekt wereldrecord bomen planten: meer dan 200 miljoen op een dag nla

29 juli 2019

17u03

Bron: BBC, Belga 496 Op één dag tijd heeft Ethiopië meer dan 200 miljoen bomen geplant. Dat heeft minister van Innovatie en Technologie Getahun Mekuria vandaag op Twitter gemeld. Daarmee denkt Ethiopië een wereldrecord gebroken te hebben.

Ter ere van de Green Legacy Day in Ethiopië werden vandaag een groot aantal bomen geplant. Het project werd geleid door premier Abiy Ahmed en heeft als doel de gevolgen van ontbossing en klimaatverandering in het land tegen te gaan. Een aantal scholen en regeringsinstellingen bleven voor de gelegenheid gesloten zodat ambtenaren deel konden nemen aan de actie. De premier riep zijn landgenoten op om zelf ook aan de slag te gaan. Zelf plantte hij zijn eigen boom in de zuidelijke stad Arba Minch.

Volgens de VN is de bebossingsgraad in Ethiopië van 35% van het land in het begin van de 20ste eeuw afgenomen tot iets boven de 4% in de jaren 2000. Dat betekent dat zo’n 330.000 km² aan bos in een eeuw tijd verloren is gegaan. Ethiopië heeft een snel aanwassende bevolking en weinig goed cultiveerbaar land. Dat vormt een groot probleem voor het erg verarmde Afrikaanse land. “Milieukwesties zijn een belangrijk thema geworden in het land”, stelt het ontwikkelingsprogramma van de VN op zijn website. “De grootste problemen zijn de verschraling en de erosie van de grond, het verlies van de biodiversiteit, woestijnvorming, terugkerende droogteperiodes en vervuiling van bodem, water en lucht.”

Minister van Innovatie en Technologie Getahun Mekuria tweette vandaag dat vandaag bijna 250 miljoen bomen gepland werden. Dat zijn ongeveer 1 miljoen voetbalvelden. De officiële eindstand wordt later vandaag meegedeeld. Het doel is om in totaal 4 miljard bomen te planten.

Het wereldrecord bomen planten op een dag tijd werd tot voor kort door India gehouden. Met de hulp van 800.000 vrijwilligers slaagde het land er in 2016 in om meer dan 50 miljoen bomen te planten. Dat record heeft Ethiopië vandaag gebroken.

