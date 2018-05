Estse stad zet cannabisblad in zijn logo

bvb

17 mei 2018

17u57

Bron: Belga

1

Kanepi, een kleine stad in Estland, heeft beslist om voortaan een cannabisblad centraal in zijn logo te plaatsen. Dat heeft het gemeentebestuur vandaag meegedeeld. De stad verwijst met die maatregel naar zijn eigen naam: 'kanepi' is namelijk het Estse woord voor 'cannabis'.