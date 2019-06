Estland en Roemenië duelleren om zetel in VN-Veiligheidsraad

03 juni 2019

Bron: Belga

Vrijdag wordt in New York beslecht welke vijf landen naast België mogen aanschuiven aan de hoefijzervormige tafel van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Niger, Tunesië, Vietnam en Saint Vincent en de Grenadines zijn zo goed als zeker van hun verkiezing. In de Europese groep kondigt zich een duel tussen Estland en Roemenië aan, zo is uit diplomatieke bron vernomen.