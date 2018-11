Escortebureau plaatst reclamebord voor crèche om “kwetsbare moeders te rekruteren” Arne Adriaenssens

18 november 2018

19u09

Bron: Liverpool Echo 1 In de Britse stad Liverpool heeft een reclamebord voor een escortbureau opschudding veroorzaakt. Door zijn bizarre plaatsing voor de ingang van een kindercrèche ging de politie ervan uit dat het bedoeld was om “kwetsbare moeders te rekruteren”. De poster is ondertussen verwijderd.

Toen de uitbaters van de crèche in het Pagoda Arts Center ’s morgens op hun werk aankwamen, wisten ze niet wat ze zagen. Recht tegenover de ingang van hun zaak stond een reclametruck met zes wulpse dames die een escortebureau in de kijker zetten. “Ervaar een luxueuze service, 24 uur per dag, zeven dagen per week”, luidde de advertentie, gevolgd door zeer prominente contactgegevens.

De uitbaters van de crèche besloten de situatie initieel te negeren. Ze gingen er vanuit dat het ging om een wel zeer ongelukkige, maar onbewuste parkeeractie van de chauffeur en dat hij snel weer zou wegrijden. Na twee weken, en een resem aan klachten van gechoqueerde ouders, belden ze uiteindelijk de politie op. Die ondernam meteen actie en sleepte het voertuig weg

“Ze proberen vrouwen te rekruteren en dat baart ons zorgen”, zegt Steve Munby, een schepen die de camionette meteen liet wegslepen. “Ze willen waarschijnlijk kwetsbare moeders inlijven die geen andere uitweg zien om hun gezin financieel te onderhouden. Dat lijkt me de enige aannemelijke reden om hier reclame te maken. Anders zou je verwachten dat ze in een drukke plek met veel potentiële klanten zouden parkeren. Dat was hier niet het geval.”