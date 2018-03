Escorte die bed deelde “met 10.000 mannen” onthult waarom mannen hun vrouwen bedriegen. En dames moeten in eigen boezem kijken KVDS

09 maart 2018

11u16

Bron: The Sun 0 “Of we het nu leuk vinden of niet, vrouwen worden bedrogen door mannen omdat ze het toelaten.” Dat is het punt dat een nieuw boek van voormalig luxe-escorte Gwyneth Montenegro wil maken. De vrouw die naar eigen zeggen meer dan 10.000 mannen in haar bed had, is nu een zelfuitgeroepen ‘intimiteitsexpert’ en wil andere vrouwen helpen om zich niet meer in de luren te laten leggen.

Volgens Montenegro worden vrouwen te veel gedreven door hun hart en hun emoties. Ze koppelen hun verstand en hun rede af in hun zoektocht naar het perfecte sprookje.

Lakens

De vrouw weet naar eigen zeggen waarover ze spreekt nadat ze met duizenden mannen de lakens deelde. Ze kwam zelf in de prostitutie terecht nadat ze als jong meisje drugs kreeg en vervolgens het slachtoffer werd van een groepsverkrachting. Ze slaagde er wel in om op te klimmen tot luxe-escorte. Intussen heeft ze haar leven een nieuwe wending gegeven en gebruikt ze haar ervaring om vrouwen te tonen hoe ze kunnen vermijden om verliefd te worden op de verkeerde man. (lees hieronder verder)

Wat signalen zijn die erop wijzen dat er iets mis is? Dat je man je niet als een gelijke behandelt, maar eerder als een gemak. “Mannen komen daarmee weg omdat vrouwen veel te vaak de controle opgeven en aan een relatie beginnen vanuit een behoeftige positie”, zegt ze aan de Britse krant The Sun. “Geen relatie hebben is nog altijd erg stigmatiserend voor vrouwen en de druk om in een relatie te stappen is groot. Vrouwen zoeken nog te vaak emotionele validatie. Ze kiezen een partner op basis van wat de maatschappij van hen verwacht en volgen hun hart in plaats van hun verstand.”

Verslaan

Vrouwen moeten mannen verslaan op hun eigen terrein, zo klinkt het. “1 op de 10 mannen is een aangeboren bedrieger en 2 op de 10 doen alsof ze op zoek zijn naar liefde om seks te krijgen”, gaat ze verder. “Het goede nieuws is dat je de machtsbalans weer om kan doen slaan. Het enige wat je moet doen is het vanuit zijn perspectief bekijken en alert zijn voor signalen dat er iets mis is.” (lees hieronder verder)

In haar boek ‘Men Outplayed: The Explosive Guide That Reveals Why Men Play Women And What To Do About It’ deelt Montenegro mannen daarvoor op in 10 categorieën. De Interne Man die vooral in zijn hoofd leeft, gedreven wordt door doelen en trouw is, de Primaire Man die niet erg intiem is maar dominant en patriarchaal, de Pleaser die erg intiem is, weet waar hij voor staat en een teamspeler is, het Afhankelijke Kind dat openstaat voor verandering en gelijkheid en dat een trouwe partner kan zijn, de Veroveraar die charmant, charismatisch en succesvol bij de vrouwen is, de Giftige en Emotieloze man die ten allen koste vermeden moet worden, de Tegendraadse die van avontuur en vrijheid geniet, de Streler die openstaat voor een langetermijnrelatie, naar veiligheid streeft en je mening belangrijk vindt, de Ontgoochelde man die licht beschadigd is maar toch nog te redden en de Puppy, die in zijn drang naar spanning en avontuur soms moeilijk bij te houden is.

