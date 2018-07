Erwin en Bert hadden hiv en zouden doodgaan. 23 jaar later leven ze nog Frénk van der Linden en Pieter Webeling

19 juli 2018

12u25

Bron: de Volkskrant 0 Van reguliere aidsorganisaties – "net kerkjes" – moeten ze niets hebben. In de documentaire en expositie I will speak, I will speak! van de Nederlandse aidsoverlevers Erwin Kokkelkoren en Bert Oele draait hiv om mensen, niet om stigma’s.

"We hebben echt alles op alles gezet om op vlucht MH17 te komen." Filmmaker en schrijver Erwin Kokkelkoren herinnert zich de taferelen bij de incheckbalie nog goed. "Juli 2014, we moesten naar een aidsconferentie in Melbourne. Na veel gedonder werden we ingeboekt. Héél blij waren we."

Er valt een stilte.

Producer Bert Oele: "Het is een rare geschiedenis. Een dag daarvóór zaten we in een ander vliegtuig richting Australië. Na zes uur zei de piloot dat we rechtsomkeert zouden maken. We vlogen net over Oekraïne. Later riep die captain om dat hij in dertig jaar nog nooit zo’n verschrikkelijke vlucht had gehad. We zijn er nooit achtergekomen wat hij precies bedoelde, maar het lag vast niet alleen aan de kapotte toiletten."

Kokkelkoren: "Eenmaal terug op Schiphol wilde ik zo snel mogelijk een andere vlucht — de MH17 dus. Geregeld. Toen kwam de KLM-chef van de ochtenddienst. Die zei: ‘Er zijn geen stoelen meer van Maleisië naar Melbourne. Ik zet jullie op een andere vlucht.’"

Aan boord van het neergeschoten toestel zat wél aidsspecialist Joep Lange, onderweg naar dezelfde conferentie. Met hem hadden Oele en Kokkelkoren een bijzondere band. Uitgerekend hij was het die het duo in 1991 met een bezwaard gemoed de slechtst mogelijke diagnose had gegeven. Beiden waren geïnfecteerd met het hiv-virus.

Kokkelkoren: "We hoorden het in zijn kamer, in het AMC. Joep zat er als een geslagen man bij. De onmacht die hij uitstraalde… Ga leuke dingen doen, jongens, dat was de boodschap. Niks meer uitstellen. Over een jaar kan alles anders zijn."

Oele: "Drieëntwintig jaar later ís alles anders. Joep is dood, en wij hadden ook dood moeten zijn. Voor de tweede keer."

