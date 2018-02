Ervaren skydiver die op 500 meter hoogte leerling probeert te redden, komt zelf in de problemen TTR

19 februari 2018

12u13

Bron: The Sun 0 Al meer dan 1.150 sprongen had de 46-jarige Carl Marsh uit Knutsford in Groot-Brittannië op zijn naam toen het helemaal fout ging. De ervaren skydiver, die zijn passie met anderen wilde delen, leidde ook leerlingen op in het Black Knights Parachute Centre in Cockerham. Tijdens een sprong kreeg Dominic Leeds, een van de leerlingen, problemen bij het openen van zijn parachute. Marsh deed er alles aan om het leven van zijn leerling te redden, maar kwam zelf in moeilijkheden.

Leeds kon zich geen betere leraar wensen dan Marsh, een gepassioneerde man die met veel enthousiasme zijn leerlingen opleidde tot goede skydivers. Toch liep het helemaal mis. Tijdens een sprong kon Leeds zijn parachute niet openen door een technisch defect, waardoor hij noodgedwongen zijn reserveparachute moest gebruiken. Leeds, die nog in opleiding was, raakte in paniek en kreeg zijn reserveparachute niet open. Hoe hard hij ook probeerde, het lukte niet.

Marsh besliste op dat moment zijn leerling te redden met het risico dat hij het zelf niet zou overleven. “Ik verwittigde Marsh dat ik problemen had met het trekkoord van de parachute. Hij probeerde me te kalmeren en zei dat alles goed zou komen”, vertelt Leeds. Op een hoogte van meer dan 500 meter probeerde Marsh de reserveparachute van zijn leerling te openen. (Lees verder onder de foto.)

De ervaren skydiver raakte echter klem te zitten waardoor hij zichzelf niet in veiligheid kon brengen. "De touwen van mijn andere parachute raakten verstrengeld rond de benen van Carl. Ik kon niet meer helder denken en weet dus niet of hij nog iets tegen me gezegd heeft”, aldus Leeds die alles zag gebeuren. Marsh was intussen het bewustzijn verloren en tuimelde razendsnel naar beneden. Hij overleefde de val niet.

De familie van de overleden skydiver blijft met groot verdriet achter. “Hij haalde enorm veel plezier uit skydiving. Hij werd door veel mensen bewonderd, waaronder zijn 19-jarige zoon Craig. Het is moeilijk in te beelden hoe het leven zonder hem zal zijn. Zijn verlies betekent een grote leegte en we zullen hem nooit vergeten”, aldus een familielid.