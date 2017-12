Ervaren FBI-agent van 'Russisch dossier' gehaald na anti-Trump berichten KVE

Bron: Belga 0 Photo News Een van de meest ervaren FBI-agenten is van het onderzoek gehaald naar de banden tussen Moskou en de Amerikaanse verkiezingen, nadat berichten werden aangetroffen waarin hij kritiek uitte op de Amerikaanse president Donald Trump. Dat schrijven de Washington Post en New York Times.

Peter Strzok, adjunct-chef contraspionage bij de FBI, stond tot nu toe op de eerste lijn in het onderzoek gevoerd door speciaal aanklager Robert Mueller naar de banden tussen Moskou en het campagneteam van Trump, schrijven beide kranten, die zich allebei beroepen op anonieme bronnen.

De onthulling komt op een delicaat moment in het onderzoek. Vrijdag bekende de voormalige nationaal veiligheidsadviseur van Trump, Michael Flynn, dat hij in de zaak gelogen heeft tegen de FBI.

Peter Strzok "wordt beschouwd als een van de meest ervaren en betrouwbare onderzoekers bij de contraspionage van de FBI", schrijft de New York Times.

De man had in het verleden een affaire met een advocate bij de FBI, aldus de Washington Post. De twee zouden sms-berichten hebben uitgewisseld waarin duidelijk werd dat ze tegen Trump en voor zijn Democratische tegenkandidate Hillary Clinton waren.

"Strzok kreeg deze zomer een andere opdracht bij de human ressources van de FBI, waar hij sindsdien is gebleven", preciseert de New York Times nog.