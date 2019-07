Erotisch postorderbedrijf Pabo opnieuw failliet Arjen Nijmeijer

09 juli 2019

12u15

Bron: AD.nl 8 Erotiekbedrijf Pabo is failliet. Een Nederlandse rechtbank heeft het faillissement uitgesproken, nadat eerder al uitstel van betaling was aangevraagd.

Een jaar geleden werd het bedrijf ook al failliet verklaard, maar maakte toen een doorstart onder de naam Pabo 4.0. Het erotiekbedrijf vertrok toen uit het Nederlandse Walsoorden en betrok in afgeslankte vorm een kantoorruimte in Hulst, waar zestig mensen aan het werk gingen. In december vorig jaar meldde directeur Michael Specht dat het bedrijf langzaam begon op te krabbelen.

Succes

Pabo werd in 1984 opgericht door de broers Adrie en Patrick Boddaert. Het postorderbedrijf, gespecialiseerd in seksartikelen en lingerie, zag het levenslicht op de zolder van hun ouders. Jaren van groei volgden, wat resulteerde in verhuizingen naar steeds grotere onderkomens. Begin jaren negentig vestigde Pabo zich in Walsoorden, waar het uitgroeide tot een van de grootste werkgevers van Zeeuws-Vlaanderen.

Internet sloeg toe

In 1999 verkochten de broers het bedrijf aan Beate Uhse; de omzet lag toen op 80 miljoen euro per jaar. Maar daarna sloeg internet toe: veel klanten hadden de Pabo-catalogussen niet meer nodig. Was de omzet in 2005 nog 300 miljoen euro, tien jaar later was daar nog maar een derde van over. Na een grote ontslagronde in 2010 volgde acht jaar later de grote klap: Pabo werd in maart 2018 failliet verklaard. De doorstart die daarop volgde, eindigde vandaag met een nieuw faillissement. Of de tien Belgische Pabo-winkels getroffen worden door het faillissement, is niet duidelijk.