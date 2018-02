Ernstig zieke Andy ontmoet hond op snelweg. Op het einde vloeien er tranen Karen Van Eyken

02 februari 2018

22u22

Andy was ernstig ziek. Toen hij maandenlang moest opgenomen worden in het ziekenhuis, zag hij zich genoodzaakt om zijn hond naar het asiel te brengen. Het had zijn hart gebroken. Na drie maanden hospitaal mocht hij even naar huis. Onderweg kwam hij vast te zitten in de file. En toen zag hoe een paar auto's verderop een hond zijn hoofd door het raam stak. Het was therapiehond Sherman. Dat was exact wat Andy nodig had. Het werd een ontmoeting die niemand zou vergeten.

De baasjes van Sherman deelden het wonderlijke verhaal op de Facebookpagina van 'Love What Matters'.

"We zaten al een kwartier vast in de file. Er kwam echt geen beweging in. Toen rinkelde mijn telefoon. Ik nam op. Aan de andere kant van de lijn stelde een man zichzelf voor met zachte stem. Hij heette Andy en legde uit dan hij wat verderop in de file stond. Hij had gezien hoe onze hond zijn hoofd door het raam stak en had besloten om het nummer dat geafficheerd stond op onze wagen met daarbij een foto van onze therapiehond, te bellen", zo schrijven ze.

"Andy vertelde ons dat hij naar huis ging na een verblijf van drie maanden in het ziekenhuis. Hij herstelde van meerdere ingrepen aan zijn rug. Door zijn slechte gezondheidstoestand had hij zijn eigen hond naar het asiel moeten doen. Die beslissing had duidelijk zijn hart gebroken want we hoorden hoe zijn stem stokte terwijl hij zijn verhaal deed.

Hij vroeg of we elkaar eens konden ontmoeten zodat hij Sherman kon knuffelen. Natuurlijk wilden we in de nabije toekomst graag met hem afspreken. Hij dankte ons en we namen afscheid met de belofte om elkaar snel te zien.

De file zat nog steeds muurvast en we bleven maar aan de trieste stem van Andy denken. We besloten om hem terug te bellen en vroegen of hij het zag zitten om nu al af te spreken en - van zodra het ging - af te draaien aan de parking van supermarkt Wal-Mart. Andy was onmiddellijk akkoord.

Toen we hem op de parking ontmoetten, stapte hij langzaam uit de wagen en liep naar ons toe met een wandelstok. We maakten kennis en zeiden dat hij gerust in onze wagen mocht gaan zitten om te knuffelen met Sherman.

Van zodra hij neerzat, kwam Sherman naar hem toe en begon zachtjes te snuffelen. De tranen vloeiden vrijwel onmiddellijk ... Andy huilde uit op de schouder van onze mastiff. Hij hield zijn hoofd vast, hij aaide hem, hij kuste hem. Sherman liet het allemaal gebeuren. Het duurde niet lang of we waren allemaal in tranen. Zeker toen hij aan Sherman vertelde dat hij zijn eigen hond had moeten wegdoen.

Maar jij bent een goeie jongen Sherman!"