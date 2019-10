Ernstig verbrande tiener krijgt dankzij inzameling mogelijk zicht terug: “Wonderen bestaan” Naz Taha

26 oktober 2019

02u27

Bron: AD.nl 0 De 16-jarige Zaid Garcia uit Texas liep als peuter brandletsel op toen zijn dekens vlam vatten door een brandende kaars. Zijn ogen waren zo ernstig verbrand, dat chirurgen ze met zijn eigen huid bedekten om te herstellen. Een complexe ingreep moet ervoor zorgen dat de jongen weer kan zien. Om de dure operatie te kunnen betalen is hij onlangs een crowdfundactie gestart, waarmee inmiddels al 300.000 Amerikaanse dollar is opgehaald.

Op zijn crowdfundpagina schrijft de tiener: “Toen ik twee jaar oud was raakte ik voor tachtig procent verbrand. Na honderden dure ingrepen, waaronder amputaties aan zowel mijn handen als vijf van mijn tenen, hoop ik te bewijzen dat wonderen bestaan.” De tiener liep zijn brandwonden op toen hij nog in Mexico woonde. Hij werd overgebracht naar een Amerikaanse ziekenhuis in San Antonio (Texas). Artsen dachten dat Garcia nooit meer zou kunnen lopen óf praten, maar de tiener loopt inmiddels en leert voorzichtig aan ook weer te praten.

Mijn beste vriendin bewonderen

De volgende stap is het terugkrijgen van zijn zicht, door middel van een complexe en vooral kostbare ingreep. “Het zou heel fijn zijn als ik mijn familie weer kan zien”, schrijft hij op zijn pagina. “Maar waar ik het meest naar uitkijk, is om de schoonheid van mijn beste vriendin Julia te bewonderen.”

Ooit deed Garcia een zelfmoordpoging omdat hij zo verdrietig werd van de reacties van de mensen om hem heen. Maar dankzij therapie en steun van zijn moeder gaat het steeds beter met de jongen.

(Let op: beelden kunnen als schokkend worden ervaren)