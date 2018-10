Ernstig ongeluk met springkussen in Nederland: twee kinderen gewond Sebastiaan Quekel

20 oktober 2018

18u44

Bron: AD 1 Twee jonge kinderen zijn vanmiddag gewond geraakt bij een groepsaccommodatie in Tilburg, Noord-Brabant. Dat gebeurde nadat zij door een nog onbekende oorzaak van een springkussen vielen.

Het incident vond plaats bij De Kievit in Esbeek. Een traumahelikopter landde vanwege de ernst van de situatie op hetzelfde veldje. Personeel van het traumateam ontfermde zich over de slachtoffers. Die werden met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Arbeidsinspectie

De kinderen zaten bovenin het springkussen toen zij plotseling naar beneden vielen. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend. “We wachten de onderzoeken af”, laat een woordvoerder van De Kievit aan deze krant weten. Vanwege privacyredenen wil zij verder niet op de zaak ingaan. De overige kinderen van de groep worden door de begeleiders opgevangen.

Of er iets mankeerde aan het springkussen, is niet duidelijk. Het toestel ligt leeg op de grond. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is aanwezig en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.